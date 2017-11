Lutador de MMA e estudante são suspeitos de matar moradora de rua

O lutador de MMA Claudio José Santos, de 42 anos, e o estudante de Medicina Rodrigo Gomes Rodrigues, de 28 anos, foram presos nesta terça-feira suspeitos de matar a moradora de rua Fernanda Rodrigues dos Santos, de 40 anos. O crime aconteceu no dia 18 de outubro, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro.

A vítima foi morta com um tiro no peito enquanto dormia debaixo de uma marquise na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, perto da esquina da Rua Duvivier, onde costumava passar as noites havia cerca de quatro anos. A polícia ainda não informou o que teria motivado o crime.

O lutador também foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Na sua casa, segundo a polícia, foram encontrados 142g de cocaína, 96g de crack e 10g de maconha, uma balança de precisão e as roupas usadas no dia do crime.