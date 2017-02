Lula recebe pêsames de políticos e público no velório de Marisa

O ex-presidente Lula recebeu as condolências de políticos e do público presente no velório da ex-primeira-dama Marisa Letícia, que acontece neste sábado no 3º andar do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP). A cerimônia reúne autoridades, amigos e militantes e foi aberta ao público por volta das 11h. Ao fundo do salão, uma grande foto do casal Lula e Marisa ilustra um grande painel, logo acima do caixão. Grandes coroas de flores multicoloridas se estendem pelas laterais da sala e uma bandeira do PT e outra do Brasil recobrem o caixão.

Na fila destinada ao público, o tempo de espera já passa de meia hora. Havia pessoas aguardando para entrar no sindicato desde as 2h deste sábado. No trajeto, as pessoas passam pelas coroas de flores e caminham até chegar ao ex-presidente, que cumprimenta a todos ao lado do caixão.

Às 10:20, o vereador de São Paulo Eduardo Suplicy e o senador Lindberg Farias chegaram ao sindicato para prestar condolências. ” Marisa era uma pessoa que conseguiu dar força e energia ao presidente Lula. Nos momentos mais difíceis ela deu apoio e fez com que ele tivesse tranquilidade”, disse Suplicy.

O senador Lindbergh Farias (PT-RJ) reclamou que o casal vinha sofrendo perseguição e lembrou que a ex-primeira-dama participou da construção do Partido dos Trabalhadores. “Estou preocupado, quero ver ver como o Lula vai aguentar o tranco sem ela”, disse Lindbergh. Também estavam presentes a ex-presidente Dilma Rousseff, a senadora Miriam Belchior (PT-PR), a deputada federal Luiza Erundina (PT-SP) e o ex-governador gaúcho petista Olívio Dutra.

Marisa Letícia Lula da Silva morreu na tarde da última sexta-feira, aos 66 anos, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ela estava internada desde o último dia 24, em decorrência das complicações provocadas por um acidente vascular cerebral (AVC). O falecimento foi constatado por dois exames realizados na sexta, que registraram que não havia mais atividade cerebral no corpo da ex-primeira dama.