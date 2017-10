Lula diz que fará referendo para revogar reformas de Temer

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste domingo, em entrevista ao jornal espanhol El Mundo, que fará um referendo para revogar muitas das reformas aprovadas pelo presidente Michel Temer caso vença as eleições de 2018. Para Lula, o país tem que voltar a ser governado pensando nas maiorias e não em alguns poucos. Ele também acusa Temer de pretender “privatizar” o Brasil e justifica sua vontade de se candidatar mais uma vez para mostrar ao mundo que o Brasil “pode funcionar”.

“Me candidato aos meus 72 anos porque há muitas pessoas que sabem governar, mas nenhum sabe cuidar do povo mais necessitado como eu faço. Conheço suas entranhas, sei como vivem, do que precisam. Se acreditavam que uma condenação ia me tirar a ideia de ser candidato, conseguiram o efeito contrário”, disse Lula na entrevista.

“O julgamento ao qual estou submetido é uma farsa. Nem a Polícia Federal nem o Ministério Público encontraram uma única prova para me acusar, por isso digo que a sentença do juiz Sérgio Moro é eminentemente política”, completou o ex-presidente ao ser perguntado sobre a condenação em primeira instância a nove anos e seis meses de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção passiva.

O ex-presidente afirmou que hoje a imprensa tem mais poder que o Ministério Público no Brasil e que, pela primeira vez, um juiz está se comportando de acordo com a opinião pública.

“Encontraram dinheiro na casa de Aécio Neves, na do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, na do ex-ministro Geddel Vieira Lima, mas na minha casa, nada. Mexeram nas contas de bancos de todo mundo para encontrar algum desvio de dinheiro e, nada”, criticou Lula. “O povo confia em mim porque sabe quem sou e o que fiz por eles. Me apoia por minha honra e minha honestidade, e, aos 72 anos, não tenho o direito de ficar nervoso. Eles fazem o jogo deles e eu o meu. Eles me acusam por meio da imprensa e eu me defendo com o povo. É uma pena o que estão fazendo comigo e com a minha família. Todo esse processo apressou a morte de minha mulher. Meus filhos têm suas casas invadidas pela polícia e não encontram nada, mas ninguém nos pede desculpas”, disse o ex-presidente.

Sobre a questão da Venezuela, Lula diz que defende para o país vizinho o mesmo que para o Brasil. “Que lide com seus assuntos sem ingerência externa”, afirmou.