Eleito o melhor restaurante francês da cidade pela última edição de VEJA COMER & BEBER CURITIBA, L’Epicerie está entre os restaurantes da primeira edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Curitiba. O festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No L’Epicerie, entre os dias 18 de novembro e 17 de dezembro, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 55,00 no almoço e R$ 65,00 no jantar por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa.

Confira o cardápio oferecido pelo restaurante:

Almoço – R$ 55,00

Entrada: salade marroquaine (Salada com vinagrete de especiarias, grão de bico, pimentão vermelho, berinjela, pepino, mini rúcula e hortelã)

Prato principal: médaillon de boeuf sauce Dijon et gratin dauphinois (filé-mignon ao molho mostarda de Dijon e gratin de batatas).

Sobremesa: moelleux au chocolat (Bolinho macio ao chocolate)

Jantar – R$ 65,00

Entrada: Salade de chèvre chaud (Folhas, tomate seco e queijo de cabra quente sobre torrada)

Prato principal: Boeuf bourguignon (Carne cozida lentamente no molho de demi place e vinho tinto com legumes)

Sobremesa: Crème brulée de baunilha

Cliente Santander: você ganha 10% de desconto no valor do menu ao pagar com cartão Santander na maquininha GETNET (promoção válida somente para o titular do cartão).

Rua Fernando Simas, 340, Bigorrilho, (41) 30791889 (40 lugares). 19h/23h (sex. e sáb. também 12h/15h; dom. só almoço, 12h/15h; fecha seg.). Aberto em 2007. $$$