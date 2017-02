Lelo Coimbra será lider da maioria na Câmara

O deputado Lelo Coimbra (PMDB-ES) informou nesta sexta-feira que aceitou o convite do presidente Michel Temer para ocupar a liderança da maioria na Câmara. O deputado deixou no início da tarde o Palácio do Planalto.

A indicação de Coimbra para a vaga é mais uma forma de Temer acomodar integrantes da bancada do PMDB da Câmara descontentes com a divisão de espaço dentro do governo. O nome de André Moura (PSC-SE), que era líder de governo na Casa, também era cogitado para o posto.

O cargo de líder da maioria deverá ser criado, uma vez que, ao contrário de como acontece no Senado, ele não existia. A escolha do peemedebista capixaba ocorre um dia após a bancada do PMDB ser contemplada com a confirmação do deputado Osmar Serraglio (PMDB-PR) para o Ministério da Justiça.

Outra alteração na composição dos principais cargos do governo no Congresso definida nas ultimas horas é a ida de Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) para liderança do governo na Câmara. A oficialização de Ribeiro também deve ocorrer em breve.

(com Estadão Conteúdo)