Lei trabalhista e aposentadoria de deputados nas manchetes do dia

Mudança em lei trabalhista, aposentadoria de deputados envolvidos em escândalos e articulações na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro estão nas manchetes dos principais jornais do país nesta quinta-feira. De acordo com a Folha de S.Paulo, medida provisória assinada pelo presidente Michel Temer tira benefícios trabalhistas de funcionário intermitente. No Estado de S.Paulo, ex-parlamentares recebem aposentadoria mesmo após terem perdido mandato por envolvimento em desvio de dinheiro público. O Globo destaca que Tribunal julga hoje pedido de prisão de presidente da Alerj e aliados.

Folha de S.Paulo

Nova lei tira seguro de empregado intermitente

Medida provisória proíbe que o trabalhador com contrato intermitente tenha acesso a seguro-desemprego e muda a dinâmica da concessão de benefícios como auxílio-doença e licença-maternidade. A modalidade, criada na reforma trabalhista, estabelece a prestação de serviços por horas, dias ou meses, sem continuidade. O intermitente que ganhar menos que o mínimo em um mês terá que complementar a contribuição.



O Estado de S.Paulo

Deputados cassados têm aposentadoria de até R$ 23 mil

Nove deputados federais cassados por envolvimento em escândalos recebem da Câmara aposentadorias que variam de R$ 8.775,38 a R$ 23.344,70 mensais. Apesar de estar amparado por lei, o benefício é pago a ex-parlamentares que figuram em casos de desvios de dinheiro público, como o dos “anões do Orçamento” e do Mensalão.

O Globo

Alerj se articula para rever decisão contra Picciani

Deputados da Alerj articulam votação para reverter uma eventual ordem de prisão contra o presidente da Casa, Jorge Picciani, e os peemedebistas Paulo Melo e Edson Albertassi, alvos de operação da Lava-Jato. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região analisa hoje os pedidos de prisão contra os três.

Valor Econômico

Lucro da conta única paga despesa corrente

O governo vem utilizando, cada vez mais, a remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional, depositadas em sua conta única no Banco Central, para pagar gastos correntes.

Jornal do Commercio

Seca faz Jucazinho entrar em colapso

Reservatório na cidade de Surubim é responsável por abastecer 15 municípios e está seco por falta de chuvas. É o pior cenário desde sua inauguração, em 2000.