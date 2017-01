Lancha em que Valdemiro ficou à deriva custa ao menos R$ 1 milhão

O pastor Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, ficou cerca de 12 horas à deriva, até ser resgatado pelos bombeiros, em um catamarã de 60 pés, embarcação de dois cascos que pode ser utilizada para a vela esportiva, transporte rápido de passageiros ou de carga, que sofreu uma pane elétrica.

Uma embarcação como esta é considerada de grande porte e é comercializada por valores que oscilam entre um milhão até mais de cinco milhões de reais, com capacidade para mais de 150 passageiros. No momento do resgate, segundo o Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar), haviam cinco pessoas no barco, cujas identidades não foram reveladas. A corporação também não informou se o pastor é o proprietário da lancha.

Resgate

O GBMar recebeu o aviso de que havia uma embarcação à deriva por volta das 22h de terça-feira. A demora para o resgate ocorreu por conta de um erro no informe de localização, uma vez que eles estavam a oito milhas (cerca de treze quilômetros) do que havia sido notificado.

Os passageiros foram removidos da lancha, que permaneceu para ser recuperada posteriormente, e foram desembarcados de volta em Ilhabela, tendo sido encontrados sem ferimentos nem sinais de desnutrição.