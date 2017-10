Ladrão deixa bilhete com crítica após furtar computador de ONG

Um ladrão escreveu um bilhete incomum após furtar o computador do Instituto de Pesquisa e Educação Ambiental Planeta Terra, em Itapeva no estado de São Paulo. No bilhete, o criminoso crítica a gestão da prefeitura e questiona a necessidade do investimento no instituto. “Este foi mais um jeito de roubar o povo de Itaquera”, escreveu. “Num local imenso grande dinheiro investido para depois ficar assim: Largado. Que droga de cidade!” Completou.

O instituto é mantido pela ONG Planeta Terra e pela prefeitura da cidade. Segundo o Coordenador da ONG, Paulo Roberto Sopanga, o furto foi descoberto no sábado (14) por ele, após um dos voluntários, que estava alimentando um animal, informara-lo que a porta da sala estava arrombada e que a o computador havia sido roubado

O computador foi uma doação feita pela Câmara Municipal e continha diversos arquivos da instituição como relatórios, fotos e vídeos que foram perdidos junto com o equipamento. Ao entrar na sala que Paulo notou a presença do bilhete onde antes ficava o computador.

A suspeita é de que o crime tenha acontecido no feriado e de que o ladrão tenha pulado um alambrado para chegar no local.

Para denunciar e desabafar sobre o caso, Paulo relatou em rede social o furto do computador: “Primeiro senhor vagabundo, o local não está abandonado, o local está fechado e feriado e finais de semanas por falta de funcionários e isso não lhe da o direito de pular alambrado, arrombar a porta do quiosque e roubar o único bem de valor do instituto, o nosso computado, que tem todos os documentos, ofícios.”

No post, Paulo ainda deixa claro que o local “ensina crianças” para que elas não “sejam iguais a você”, referindo-se ao ladrão. A ONG ocupa um espaço de 40.000 metros quadrados, onde são realizados diversos eventos e palestras. Para poder continuar trabalhando, Paulo Roberto doou seu próprio computador à instituição que terá que refazer seus trabalhos perdidos.

O caso foi registrado na delegacia e ser investigado. Até o momento, ninguém foi preso.