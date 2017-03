Justiça ouve ex-executivos da Odebrecht sobre chapa Dilma-Temer

Após o empresário Marcelo Odebrecht depor ontem, quarta-feira, em Curitiba, no processo que investiga irregularidades nas contas da campanha presidencial de 2014 na chapa Dilma/Temer, o ex-presidente da construtora Odebrecht Benedicto Júnior e o ex-presidente da Odebrecht Ambiental Fernando Reis serão ouvidos hoje no final da tarde pelo ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Herman Benjamim, no Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro (TRF-RJ).

Em dezembro de 2014, as contas da campanha da então presidenta Dilma Rousseff (PT) e de seu vice na chapa, Michel Temer (PMDB), foram aprovadas com ressalvas, por unanimidade, no TSE. No entanto, o processo foi reaberto porque o PSDB questionou a aprovação por entender que há irregularidades nas prestações de contas apresentadas pela petista.

A Polícia Federal suspeita que parte do dinheiro declarado como pagamento a gráficas foi, na verdade, desviado para interesses particulares. A defesa de Dilma nega e diz que todo o processo de contratação das empresas e de distribuição dos produtos foi documentado e monitorado.

No início do mês, os advogados de Temer sustentaram no TSE que a campanha eleitoral do PMDB não tem relação com os pagamentos suspeitos. Segundo entendimento do tribunal, no entanto, a prestação contábil do presidente e do vice-presidente é julgada em conjunto. De acordo com eles, não se tem conhecimento de qualquer irregularidade no pagamento dos serviços.

(Com Agência Brasil)