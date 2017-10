Justiça mantém prisão de motorista que matou 3 na marginal Tietê

Uma audiência de custódia realizada neste domingo converteu o flagrante da motorista que matou três pessoas na madrugada de sábado, em prisão preventiva, segundo informações da Globo News. No local do acidente, a motorista Talita Sayuri, de 28 anos, assumiu que havia bebido e chegou a dizer que falava no celular no momento do atropelamento, na marginal Tietê, em São Paulo.

As vítimas, um homem de 49 anos e duas mulheres de 28, estavam no recuo da via quando foram atropeladas. A suspeita é que elas estavam trocando o pneu do veículo, uma BMW.