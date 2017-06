Justiça autoriza Roger Abdelmassih a ir para prisão domiciliar

O ex-médico Roger Abdelmassih, condenado a 278 anos de prisão pelo estupro de 37 pacientes de sua clínica de reprodução assistida e que estava preso desde 2009, ganhou da Justiça de São Paulo o direito de cumprir o restante da pena em prisão domiciliar.

A Justiça acatou argumento de seus advogados de que, além da idade avançada (73 anos), o ex-médico sofre de graves problemas de saúde, notadamente uma série de doenças cardíacas, “que representam efetivo risco de complicação em acidente vascular coronariano, aórtico ou encefálico, bem como insuficiência miocárdica aguda ou de fibrilação ventricular, tudo a representar significativo risco para sua vida”.

A defesa havia pedido em março que o médico recebesse indulto humanitário – ou seja, que não precisasse cumprir o restante da pena -, mas esse pedido foi negado pela juíza Sueli Zeraik de Oliveira Armani, da 1ª Vara de Execuções Criminais de Taubaté, responsável pelo presídio de Tremembé, onde o ex-médico estava. À época, ele passou por uma perícia médica com um cardiologista indicado pela Justiça, que constatou que ele não corria risco de vida.

Segundo a juíza, no dia 8 de abril, no entanto, o “quadro se alterou sensivelmente, levando o detento à internação hospitalar por descompensação e quadro de edema agudo de pulmão, tendo sido diagnostica a cardiopatia grave”. Ele teve alta no dia 26 de abril, mas no dia 18 de maio precisou ser internado novamente.

“Possível, portanto, a autorização para que o apenado cumpra sua reprimenda sob prisão domiciliar quando indispensável ao respectivo tratamento médico e inexista estabelecimento prisional com disponibilidade estrutural para prestação dessa assistência”, escreveu a juíza na decisão.

Ele deve deixar o presídio nesta quinta-feira. O médico não poderá sair de casa (exceto quando estiver em tratamento médico), e viajar par fora do país e terá de usar tornozeleira eletrônica.