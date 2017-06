Julho começa com frio e chuvas em vários estados do país

O mês de julho começa com frio e chuva em boa parte dos estados do Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil. Segundo o serviço de meteorologia Climatempo, a frente fria vinda do Sul do país chega ao litoral de São Paulo já entre a tarde e a noite desta sexta-feira. O ar gelado avança também para o Rio de Janeiro, que terá um domingo de temperaturas entre 15 e 20 graus, e depois ao Espírito Santo e à Bahia.

A Grande São Paulo passa todo o primeiro fim de semana de julho com temperatura baixa. A máxima esperada para sábado é de 20 graus, com 14 de mínima. Domingo será ainda mais frio: entre 11 e 16 graus.

As chuvas ocorrerão na capital paulista (chance de 80% no sábado e 90% no domingo, segundo o Climatempo) e no litoral do estado. Também é esperada muita água no Rio de Janeiro (60% de possibilidade no sábado e 90% no dia seguinte) e no Espírito Santo e em áreas de Minas Gerais como a Zona da Mata e parte do Vale do Rio Doce em todo o fim de semana.

Uma queda de temperatura moderada também é esperada para Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. O calor dos últimos dias dará lugar a tardes frias.

Segundo o Climatempo, no Sul do Brasil, o frio mais intenso será no fim de semana, mas pode gear em algumas áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina na segunda-feira.