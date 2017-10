Jovem se despede de noivo morto duas horas antes de casamento

No último sábado, dia 21 de outubro, Carlos Adriel da Silva, de 21 anos, estava andando de moto em uma estrada de Baraúna, no Rio Grande do Norte, quando colidiu com um carro e morreu, segundo a Secretaria de Segurança e Defesa Social (Sesed-RN).

O casamento do jovem com a noiva, Paloma Ismaelly, de 18 anos, estava marcado para dali a duas horas. A Secretaria disse ter sido informada que o jovem estava na estrada para resolver os últimos preparativos do matrimônio.

Em uma publicação no Facebook, Paloma prestou uma homenagem ao noivo. Acompanhado de uma foto do casal, ela fez um relato sobre a dificuldade de superar a tragédia: “Acordar e perceber que não é só um pesadelo tá sendo uma das piores sensações que já senti. Eu sempre achei que essas coisas só pudessem acontecer em filmes daqueles que todos odeiam o final”.

A jovem de 18 anos lembra momentos da relação e como ela e Carlos “sonhavam” com o momento da união. “Deus sabe o quanto sonhamos com o nosso casamento, foram incontáveis dias de ansiedade, nervosismo e preparação pra esse dia que seria o mais feliz das nossas vidas”, escreve. A jovem agradece o companheiro, de quem era noiva desde janeiro, por tudo que passaram e diz que já se considerava “casada” com ele, “pelo nosso amor, pela nossa cumplicidade que sempre foi imensa”.

Paloma encerra a bonita homenagem com uma declaração de amor ao noivo. “Eu te amo meu primeiro amor, dono do meu primeiro beijo, o protagonista da minha história de amor preferida!”