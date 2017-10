Jovem autista é morto após ser confundido com bandido em Cubatão

Um jovem autista de 25 anos foi morto após ser confundido com um criminoso em Cubatão, no estado de São Paulo. Segundo os médicos que atestaram sua morte, Carlos Eduardo Ribeiro da Silva teria sido vítima de agressões e morreu em decorrência dos ferimentos causados após ser brutalmente espancado. A polícia está investigando o caso, mas contesta a versão dos médicos e afirma que a vítima foi morta após ser atingida por uma bala perdida.

Carlos Eduardo havia desaparecido no último dia 8 de outubro até sua família ser informada na mesma noite que o jovem foi encontrado com ferimentos pelo corpo inteiro no bairro Vila Natal.

O rapaz foi levado ao Pronto de Socorro de Cubatão, mas devido à gravidade de seu quadro clínico foi transferido para o Hospital Santo Amaro, em Guarujá, no litoral paulista. Ele morreu na última quinta-feira (12).

Segundo informa a TV Tribuna, a causa da morte que aparece no boletim de ocorrência é bala perdida. O caso foi registrado na Delegacia Sede de Cubatão como homicídio e está sendo investigado.

Segundo o Hospital Santo Amaro, para onde o jovem foi levado, o óbito dele foi declarado após uma parada cardiorrespiratória em decorrência de traumas crânio encefálico, pélvico e da face. Para os médicos da unidade, ele foi vítima de agressão.