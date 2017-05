Joesley renuncia à chefia do conselho da JBS e já tem substituto

JBS acaba de oficializar a saída de Joesley Batista do conselho de administração da empresa. Ele já estava afastado do conselho da J&F, a holding da família Batista, desde o início de abril, por determinação da Justiça no contexto da Operação Greenfield. Joesley renunciou ao cargo, em uma decisão interpretada por analistas de mercado como uma tentativa de blindar a companhia do escândalo de corrupção que envolve o executivo.

O substituto de Joesley na presidência do conselho será o egípcio Tarek Farahat. Ele já fazia parte do conselho da JBS desde 2013 e ocupa o cargo de presidente global de marketing e inovação da empresa desde 2015. Farahat está radicado no Brasil há mais de uma década e foi o presidente da P&G (empresa de bens de consumo) no país entre 2006 e 2012.

A JBS tem sido alvo de críticas da sociedade (advogados, políticos e especialistas em casos de corrupção) desde que foi revelada a delação premiada de Joesley, no último dia 17, com a subsequente notícia de que ele se encontra fora do país.