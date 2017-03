Janot, pós-Carnaval, crise e outras manchetes de 06/03/17

Os jornais desta segunda-feira mostram que São Paulo reuniu cerca de 500 mil pessoas para acompanhar a cantora baiana Daniela Mercury em apresentação que fechou o Carnaval de rua da cidade. Destaque também para o plano do presidente Michel Temer de fatiar a reforma tributária para facilitar a sua aprovação. E entre os efeitos da crise, um número que chama a atenção: os bancos somam mais de 10 bilhões de reais em imóveis retomados de seus compradores.

Confira as manchetes e outros destaques de jornais brasileiros na manhã desta segunda-feira:

Folha de S. Paulo (SP)

Plano acelera reforma tributária no Congresso

O presidente Michel Temer decidiu encampar a proposta da equipe econômica e implementar uma reforma tributária em etapas por meio de duas medidas provisórias e uma resolução do Senado. A ideia é começar alterando as regras da contribuição para o PIS neste mês e mudar a legislação da Cofins até junho, por meio de medidas provisórias enviadas ao Congresso.

Nenhum político da 1ª ‘lista do Janot’ foi julgado

Anunciada com impacto, a primeira lista de investigados pela Procuradoria-Geral da República na Lava Jato, de Rodrigo Janot, com um total de 27 inquéritos abertos em março de 2015, teve pouca consequência jurídica até agora. Apenas 8% dos 50 políticos investigados se tornaram réus por decisão do Supremo Tribunal Federal.

Despedida do Carnaval relembra assédio a causa gay e atrai multidão

O pós-Carnaval de rua de São Paulo arrastou uma multidão neste domingo à Avenida Paulista e à Rua da Consolação, com um show politizado de Daniela Mercury. No comando do bloco Pipoca da Rainha, a cantora abordou temas como assédio contra mulheres, racismo e causa LGBT, sem deixar baixar o clima carnavalesco da festa.

O Estado de S.Paulo (SP)

Relator no TSE vê apropriação do setor público pela Odebrecht

O ministro Herman Benjamin, relator no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do processo que pede a cassação da chapa Dilma Rousseff-Michel Temer, considerou os depoimentos de Marcelo Odebrecht e de dois outros ex-executivos da empreiteira como os mais importantes de todos os 50 que já colheu desde que assumiu o caso em agosto do ano passado.

Livrarias sentem crise e ‘efeito Amazon’

Com queda de vendas em volume e dificuldades para repassar a inflação aos preços dos produtos, livrarias tradicionais buscam fusões e reduzem operações. Em 2016, a comercialização de livros no país recuou 8,9%, comprometendo a rentabilidade de editoras e, principalmente, de livrarias.

O Globo (RJ)

Inflação de serviços deve ser a menor desde o ano 2000

O último grupo de preços a resistir à crise vai ceder de vez em 2017. Segundo projeção da consultoria Tendências, a inflação de serviços vai fechar o ano no menor patamar dos últimos 17 anos. A consultoria estima que a taxa ficará em 4,2%, forte desaceleração em relação aos 6,48% de 2016.

Valor Econômico (SP)

Bancos têm R$ 10 bilhões em imóveis retomados

Com os imóveis retomados de clientes inadimplentes, os cinco maiores bancos do país juntos, disputariam o posto de maior incorporadora brasileira. O estoque desses ativos que foi parar nas mãos dos bancos mais que dobrou em dois anos e chegou a quase 10 bilhões de reais

Zero Hora (RS)

Crise tira usuários e planos de saúde e pressiona o SUS

Nos últimos dois anos, devido ao agravamento da crise econômica e ao aumento da taxa de desemprego, 78,6 mil pessoas deixaram os planos de saúde no Rio Grande do Sul — um contingente correspondente à população de Lajeado, no Vale do Taquari. No Brasil, foi registrado recuo de 2,7 milhões de usuários da chamada saúde suplementar no período.

Correio Braziliense (DF)

Centro cirúrgico da rede pública tem até piolhos

Ministério Público denunca graves falhas na área de saúde do DF. Equipamentos quebrados acumulam-se nos hospitais. No Hospital de Base de Brasília falta pessoal e insumos básicos. Tomógrafo de emergência está quebrado.



O Estado de Minas (MG)

S.O.S Parques

Alguns dos parques de Belo Horizonte criados para contribuir com a conservação do meio ambiente e funcionar como de ponto de encontro e lazer se tornaram perigosos para frequentadores. Abandonados, espaços públicos tiveram estruturas

invadidas e depredadas. Outros viraram pontos de prostituição, consumo de drogas e territórios de assaltantes.

Jornal do Commercio (PE)

Saques do FGTS inativo começam na próxima sexta-feira

De Acordo com o cronograma definido pelo banco, os trabalhadores com contas inativas do FGTS e que fazem aniversário nos meses de janeiro e fevereiro poderão efetuar o saque entre os dias 10 de março e 7 de abril.

A Tarde (BA)

Procuradores veem nova ofensiva contra a Lava Jato

O discurso de que a Operação Lava Jato atravanca a retomada da economia no País, conjugado com a virtual queda de interesse das pessoas sobre o tema do enfrentamento à corrupção e a articulação crescente de políticos emparedados pelo escândalo para aprovar leis de salvaguarda aos investigados, colocaram os procuradores da força-tarefa, em Curitiba, na defensiva.

O Liberal (PA)

Lista de Janot põe Congresso em clima de “cataclismo”

O mundo político vive a expectativa da chegada ao Supremo Tribunal Federal de novos pedidos de inquérito baseados nas delações de 77 executivos e ex-executivos da empreiteira Odebrecht, dois anos após o ministro Teori Zavascki autorizar a investigação de 47 parlamentares e ex-parlamentares de cinco partidos.