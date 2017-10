Incêndio de grandes proporções atinge empresa no interior de SP

O Corpo de Bombeiros trabalha desde a madrugada desta sexta-feira, 6, na tentativa de combater um incêndio de grandes proporções em uma empresa de logística no município de Sumaré, localizado no interior de São Paulo. A sede da Apoio Logística e Serviços também armazena um estoque de plásticos, do tipo polietileno, segundo os bombeiros.O material inflamável alastra as chamas e causa risco de explosões no local.

Não há registro de feridos no incêndio. O prédio da empresa fica na Avenida Fuad Assef Maluf, na região do Residencial Portal Bordon, próximo à Rodovia Anhanguera.

(Com Estadão Conteúdo)