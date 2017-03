Um incêndio de grandes proporções atinge a favela de Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo, na tarde desta quarta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de sessenta barracos foram atingidos pelas chamas e uma pessoa foi encaminhada ao hospital devido a inalação de fumaça.

Neste momento, mais de vinte viaturas e cerca de 90 homens dos Bombeiros trabalham na contenção das chamas. Ainda não se sabe as causas do incêndio e se há vítimas fatais. Moradores tentam ajudar com baldes de água.