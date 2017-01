Imprensa internacional destaca violência em presídio do RN

zoom_out_map 1 /13 Corpos são retirados neste domingo (15) da Penitenciária Federal de Alcaçuz, na região metropolitana de Natal (RN). A rebelião durou cerca de 14h e teve pelo menos 27 mortos. (ANDRESSA ANHOLETE/AFP)

A rebelião que destruiu parcialmente a Penitenciária Estadual de Alcaçuz e terminou com a morte de até 20 presos, na região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte, foi destaque na imprensa internacional.

O americano The New York Times publicou duas reportagens sobre o caso. A matéria destaca a violência com que os presidiários foram mortos — 25 teriam sido mutilados e decapitados — e que 40% dos internos ainda aguardam a sentença.

Já o britânico The Guardian apontou que é mais um episódio de uma escalada de violência da guerra das gangues brasileiras por controle do território do tráfico de drogas.

O Clarín, o principal jornal argentino, destacou também a superlotação do presídio: 1083 pessoas concentradas em um espaço que suporta 620 presos.

Também nos Estados Unidos, a rede televisão CNN detalhou os lados do conflito — o PCC (Primeiro Comando da Capital) e do Sindicato do Crime do Rio Grande do Norte.