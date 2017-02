Imbassahy vai ocupar lugar que era de Geddel na gestão Temer

Passadas as eleições no Congresso Nacional, o governo de Michel Temer começa a acomodar aliados em postos considerados essenciais na sua gestão. O deputado federal Antônio Imbassahy (PSDB-BA) será nomeado nesta sexta-feira secretário de Governo, cargo responsável pela articulação política entre o Planalto e o Congresso e que estava vago desde o final de novembro.

O congressista assume a cadeira deixada pelo também baiano Geddel Vieira Lima (PMDB), aliado de primeira hora do presidente da República, que teve de deixar o cargo acusado de se valer da sua função no governo para pressionar o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) a liberar a construção de um edifício no qual é proprietário de um apartamento. A denúncia foi feita pelo então ministro da Cultura, Marcelo Calero, que acabou pedindo demissão em razão do episódio.

O nome de Imbassahy já era dado como certo desde o ano passado, mas foi mantido na geladeira como uma forma de manter o PSDB fiel à reeleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ) na presidência da Câmara – o que foi confirmado nesta quinta-feira – e evitar também um racha na base com o lançamento de uma candidatura própria dos tucanos.

A nomeação de Imbassahy será publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira.