Huck, prisões no RJ e Previdência nas manchetes de 23/11/17

Pesquisa sobre aprovação de Luciano Huck, prisões dos ex-governadores do Rio de Janeiro Rosinha e Anthony Garotinho e reforma da Previdência estão nas manchetes dos principais jornais do país nesta quinta-feira. Segundo levantamento do Estadão-Ipsos, apresentador de TV cresceu 17 pontos em ranking de imagem e tem 60% de aprovação entre eleitores. No Globo, Garotinho e Rosinha são presos e se juntam a Cabral e Picciani. Governo aceita abrir mão de receitas em troca de apoio de deputados à reforma da aposentadoria, de acordo com a Folha de S.Paulo.

O Estado de S.Paulo

Aprovação a Huck dispara e atinge 60%, mostra pesquisa

Pesquisa Barômetro Político Estadão-Ipsos mostra que Luciano Huck, possível candidato à Presidência da República, teve melhora significativa de imagem nos últimos dois meses e passou a ser a personalidade com melhor avaliação entre as apresentadas aos entrevistados. A aprovação ao nome do apresentador passou de 43% a 60% desde setembro.



O Globo

Unidos pela Lava-Jato

Com a prisão de Anthony e Rosinha Garotinho, acusados de financiamento ilegal de campanha, a Lava-Jato conseguiu reunir no cárcere os principais comandantes da política do Rio desde os anos 1990. Na cadeia de Benfica, Garotinho se juntou a seu ex-aliado Sérgio Cabral e aos deputados Jorge Picciani, Paulo Melo e Edson Albertassi. Rosinha, que foi presa em Campos, também deverá passar por Benfica.

Folha de S.Paulo

Para aprovar Previdência, Temer compromete ajuste

O governo Michel Temer admite apresentar proposta com três medidas que comprometem o ajuste fiscal. Integrantes da equipe econômica afirmam que o governo avalia manter o reajuste dos servidores para 2018, ceder a ruralistas nas dívidas do Funrural (fundo de contribuição de produtores à Previdência) e agradar a governadores desonerando impostos sobre exportações.

Valor Econômico

Oferta de ações da BR pode render R$ 7,5 bi

A abertura do capital da BR Distribuidora poderá render até R$ 7,5 bilhões, caso a Petrobras consiga vender 33,75% de sua participação na subsidiária. A estimativa leva em conta a colocação de todos os lotes de ações à venda e o teto da faixa indicativa de preço por ação, que vai de R$ 15 a R$ 19, segundo prospecto divulgado

Estado de Minas

Enfim, uma vitória de Minas no Congresso

Prefeitos de municípios mineradores de Minas Gerais comemoraram nesta quarta-feira (22) a aprovação da medida provisória que aumenta alíquotas dos royalties da mineração, a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem). O texto foi aprovado na noite desta quarta-feira (22) pelo Senado e segue para sanção do presidente Michel Temer (PMDB). Menos de 24 horas antes o projeto havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados.