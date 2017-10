Hospital das Clínicas do PR fará cirurgias de mudança de sexo

O governo do Paraná anunciou nesta terça-feira, 24, que o Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Estado (UFPR) vai se preparar para realizar cirurgias de mudança de sexo.

“Nós abrimos nossas portas com o objetivo de melhorar as questões relacionadas à transexualidade, pois tudo que tem algum impacto na vida dos cidadãos paranaenses nós temos que resolver”, afirmou a secretária estadual de Saúde, Michele Caputo Neto. “Vamos aproveitar a disponibilidade de HC e não permitir que o conservadorismo atrapalhe o que diz respeito à saúde pública”.

A ideia é habilitar o hospital junto ao Ministério da Saúde, mas enquanto o credenciamento não acontece, os procedimentos vão ser custeados com recursos do tesouro estadual. O governo também pretende agilizar a habilitação de cirurgias de retirada de mama, plástica mamária e de retirada de útero.

ALTA DEMANDA

Segundo a secretária de Saúde de Curitiba, Márcia Huçulak, as cirurgias de mudança de sexo são uma demanda antiga da população transexual. No Paraná, cerca de 200 pessoas buscam esse tipo de procedimento pelo Estado.

Além do Paraná, outros cinco Estados já habilitaram as cirurgias de mudança de sexo: Goiás (Hospital das Clínicas da Universidade Federal, em Goiânia), Rio Grande do Sul (Universidade Federal, em Porto Alegre), Rio de Janeiro (Hospital Universitário Pedro Ernesto), São Paulo (Fundação de Medicina, da USP), e Pernambuco (Hospital das Clínicas da Universidade Federal, em Recife).

Presidente do Grupo Dignidade, maior ONG LGBT do Paraná, Tony Reis elogiou a medida do governo e disse que a habilitação da cirurgia é uma necessidade para a garantia da saúde mental dos transexuais. “É uma demanda extremamente justa. Todo o trans tem o direito de adaptar seu corpo à sua mente”, afirmou ele. “Imagine como é ruim um trans não ter o direito a essa adaptação. Por isso essa iniciativa tem meu total apoio.