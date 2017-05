Hopi Hari vai reabrir portões em junho

A direção do Hopi Hari anunciou nesta segunda-feira que vai reabrir os portões em junho. Com 700 milhões de reais em dívidas, o parque temático localizado em Vinhedo (SP) havia suspendido as atividades no último dia 12. Conforme comunicado feito hoje, seu presidente, o empresário José Luiz Abdalla, obteve uma linha de crédito junto ao American Bank para reativá-lo em modo ‘soft-open’ – sem todas as atrações e com capacidade de público reduzida.

Com o financiamento, a direção informou que vai, em primeiro lugar, retomar o contrato de fornecimento de energia elétrica com a CPFL e normalizar a situação dos funcionários e colaboradores. Em paralelo, as atrações seguirão em manutenção para serem reativadas, bem como as reformas na estrutura do parque, que já haviam sido iniciadas. O plano de Abdalla é transformar o Hopi Hari no maior centro de entretenimento da América Latina.

Ainda não há uma data definitiva para a reativação completa do parque, uma vez que os investimentos mais significativos acontecerão apenas depois da aprovação do plano de recuperação judicial que a direção irá propor aos credores. Neste meio tempo, a marca ganhou força nas redes sociais, com o aumento de 10% de seguidores em suas páginas e a hashtag #ForçaHopi como trending topic no Twitter.

Hopi Hari

Inaugurado em 1999, o parque alcançou a marca de 1,8 milhão de visitantes em 2008, seu ano com melhor desempenho. Recentemente, porém, operava com várias de suas atrações fechadas por problemas de manutenção, atraindo uma quantidade de público reduzida. Em dezembro do ano passado o então controlador e presidente, Luciano Correa, vendeu 75% das ações da controladora indireta do parque, a HH Participações, para o empresário do setor imobiliário José Luiz Abdalla, que assumiu a direção.