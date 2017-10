Homem mata a tiros ex-namorada e ex-sogro em Ipojuca (PE)

No feriado da última quinta-feira (12), um duplo homicídio tirou a calmaria de um condomínio de luxo localizado em uma praia em Ipojuca, no Grande Recife. Um homem, de aproximadamente 30 anos, entrou na casa de Paula Maria Alencar, de 20 anos, sua ex-namorada, e matou a jovem e seu pai, Ênio Régis, de 58 anos, a tiros. A mãe de Paula, Suzana Régis, de 45 anos, também foi atingida, mas sobreviveu ao ataque.

O autor dos crimes, identificado como Paulo Roberto Correia, de 30 anos, teria tirado a própria vida após cometer os assassinatos. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Bairro do Cordeiro, Zona Oeste da capital. A polícia trabalha com a hipótese de crime passional, pois Paulo não teria lidado bem com o fim do relacionamento.