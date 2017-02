Vídeo: Homem é atingido na cabeça por pneu em estrada e sobrevive

O homem Roberto Carlos Fernandes, de 50 anos, caminhava pela rua Caledônia, no bairro Iguaçu, em Ipatinga (MG), quando foi atingido por um pneu em alta velocidade. A rua é via de acesso à BR-381, estrada que liga o Espírito Santo até a cidade de São Paulo.

No vídeo, é possível ver o homem caminhando pela rua ao lado de uma mulher, com a estrada ao fundo. Na sequência, um pneu, que soltou do reboque de uma carreta, vem da BR-381 em direção à rua, em alta velocidade e quicando, até que atinge diretamente a cabeça de Roberto Carlos. Ele cai no chão, com o rosto contra a calçada, mas sobrevive.

Segundo a Polícia Militar, o homem sofreu uma contusão no tórax e um trauma na face, tendo sido encaminhado ao Hospital Márcio Cunha, também em Ipatinga, antes mesmo da chegada dos policiais ao local. O Hospital informa que a família vetou a divulgação do estado de saúde de Roberto Carlos, mas confirma que o homem permanece internado. A Polícia Rodoviária Federal informou que o veículo foi identificado e que as informações sobre seu proprietário foram compartilhadas com a investigação.