Guerra de tráfico mata dois inocentes com balas perdidas no Rio 

O total descontrole da segurança pública e a falta de informações de inteligência para evitar invasões de favelas vai fazendo mais vítimas a cada dia no Rio de Janeiro. Na manhã deste sábado, durante um confronto entre facções rivais, dois inocentes foram assassinados por balas perdidas na Cidade Alta, conjunto habitacional às margens da Avenida Brasil, em Cordovil, na zona norte da cidade.

O ataque de criminosos do Comando Vermelho aconteceu pouco depois das 6 horas da manhã. Anísio Alves, entregador de bebidas que completava 41 anos neste dia 21 de janeiro, foi baleado na Rua Água Doce, próximo ao ponto final da linha de ônibus 335. Funcionário da área de manutenção do Metrô Rio, João Paulo de Oliveira, também de 41 anos, foi baleado no peito dentro de casa, no edifício Rio Comprido, na rua Ponto Chique. “Nem sair de casa para manifestar e reclamar nós podemos, porque está todo mundo com medo”, diz um morador.

Logo pela manhã, começaram a pipocar nas redes sociais vídeos e fotos do confronto. Bandidos do CV tentam retomar o controle da Cidade Alta, que em novembro passado foi invadida por bandidos da vizinha Parada de Lucas, da facção Terceiro Comando Puro (TCP).

Ainda de manhã, o Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionado e se meteu no confronto, que deixou ainda um suspeito morto é uma moradora baleada na perna esquerda.

Adolescente morta

Ontem à noite foi confirmada a morte de outra vítima de bala perdida na cidade. Thayssa da Silva Matos, de 16 anos, havia sido ferida na barriga na última terça-feira, durante um ataque de criminosos à base da UPP do Morro dos Prazeres, em Santa Tereza. Ela chegou a ficar internada no Hospital Souza Aguiar, onde passou por duas cirurgias, mas não resistiu a uma hemorragia.