Grécia: carta-bomba fere ex-premiê Lucas Papademos

O ex-primeiro-ministro da Grécia, Lucas Papademos, foi ferido nesta quinta-feira por uma explosão enquanto estava em seu carro, em Atenas. De acordo com autoridades policiais, a explosão ocorreu enquanto o carro estava em movimento e teria sido causada por uma carta-bomba.

Juntamente com seu motorista, o ex-premiê foi transferido para um hospital na cidade. De acordo com as informações preliminares, ambos sofreram ferimentos nas pernas, mas não correm risco de vida.

Papademos foi nomeado primeiro-ministro grego em novembro de 2011, em meio à crise financeira do país, e ocupou o cargo até maio de 2012.

Em março, o grupo anarquista grego Conspiração das Células de Fogo enviou uma carta-bomba que feriu uma secretária no escritório do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Paris.

Pouco antes, a organização havia reivindicado o envio de um explosivo que a polícia interceptou no escritório do ministro das Finanças alemão Wolfgang Schaüble.

O grupo, que Washington considera como uma organização terrorista, enviou cartas-bomba a embaixadas estrangeiras na Grécia e para líderes europeus em 2010.

