Grávida é baleada no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio

Aos 19 anos e grávida, uma jovem foi de dezenove anos foi baleada na noite deste sábado (2) no complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Karolayne Nunes de Almeida Alves levou um tiro no peito e outro na barriga.

Ela foi levada para o hospital Miguel Couto, na Zona Sul, onde foi submetida à cirurgia e permanece internada em estado grave. Ainda não há informações sobre o período da gestação e o estado de saúde do bebê também não foi confirmado.

De acordo com o jornal comunitário “Voz das Comunidades”, a jovem foi atingida numa localidade conhecida como “Birosca”, na Fazendinha, no interior do conjunto de favelas.