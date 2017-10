Grafiteiros pintam faixas de pedestre em 3D em Mato Grosso

Como parte de um projeto para prevenir acidentes no município de Primavera do Leste, no estado de Mato Grosso, dois grafiteiros pintaram quatro faixas de pedestres em três dimensões (3D) nas principais avenidas da cidade. Segundo a prefeitura, o objetivo é reduzir o número de acidentes causados por excesso de velocidade.

O artista Walyson Nogueira, conhecido como Presto VinteTreis, trabalha com grafite há quatro anos. Junto com um amigo conhecido pelo nome artístico de Babu SeteOito, ele foi contratado pela prefeitura para produzir as pinturas.

As faixas criam uma ilusão de ótica que força a parada do motorista, diminuindo, assim, o número de acidentes de trânsito.

A iniciativa faz parte de uma reestruturação na infraestrutura urbana da cidade. De acordo com Eduardo Wolff, Secretário de Infraestrutura da prefeitura, as faixas foram pintadas no centro da cidade e na Avenida Lago, partes movimentadas do lugar. “A repercussão foi boa. Como é algo novo, os motoristas se assustam com o aparente volume da faixa e diminuem a velocidade. Já deu para sentir o efeito”, disse.

Esse projeto já foi adotado em outros países com o objetivo de diminuir o número de atropelamentos, como na Índia, China, Geórgia e Islândia. A ideia, que inspirou a prefeitura de Primavera do Leste, tem como objetivo utilizar a ilusão de ótica para obrigar o motorista a reduzir a velocidade e permitir a passagem de pedestres.