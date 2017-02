Governo do ES garante volta do transporte na segunda-feira

O governador em exercício do Espírito Santo, César Colnago, afirmou neste domingo que o transporte público voltará a circular normalmente na segunda-feira. De acordo com Colgano, a “efetiva segurança” está voltando a região metropolitana de Vitória. A crise de segurança no Estado chegou ao nono dia e já soma 142 homicídios. Apesar das declarações, ainda há a mobilização de familiares nas portas das unidades militares

“Estamos dando a garantia de que o transporte amanhã irá funcionar. Todas as instituições estão mobilizadas para que Grande Vitória e o ES volte ao normal, porque estamos recolocando a legalidade e a ordem naquilo que todo brasileiro e capixaba quer”, afirmou a uma emissora local.

No sábado, os policiais militares que estavam no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar na Grande Vitória (ES) foram retirados de helicópteros. De acordo com o governador em exercício, a saída foi “pacífica” e o diálogo com os servidores será permanente: “Como ainda estava havendo e tem um certo bloqueio de parentes de policiais, estamos destacando que o serviço seja trocado fora dos batalhões e aqueles militares que quisessem sair saíram pela via mais pacífica”, afirmou.

De acordo com a Polícia Militar, 865 policiais militares atenderam ao chamado operacional e se apresentaram para trabalhar neste domingo.