Gisele agradece Temer por veto, mas diz: ‘continuamos de olho’

Um dia depois de ter sido avisada, por meio do Twitter, pelo presidente Michel Temer (PMDB) de que ele vetaria as Medidas Provisórias 756/2016 e 758/2016, que reduzem áreas protegidas na Amazônia, a modelo Gisele Bündchen voltou a citar o peemedebista em sua conta na rede social.

“Obrigada por vetar as MPs, exmo sr. presidente @micheltemer, mas continuamos de olho!”, tuitou a modelo, anexando página do ISA (Instituto Socioambiental), que alerta para o risco de o governo voltar a propor a medida, mas por meio do envio de um projeto de lei, como já foi aventado pelo ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho.

As duas MPs, que foram enviadas pelo próprio Temer ao Congresso, reduzem, juntas, em cerca de 600 mil hectares as áreas protegidas na Amazônia. As medidas foram alvos de protesto de várias entidades ambientalistas, nacionais e internacionais, como a WWF (World Wide Found for Nature), que organizava um abaixo-assinado contra a iniciativa.