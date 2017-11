‘Gemidão do Zap’ interrompe depoimento em processo contra Cabral

A Justiça Federal do Rio ouviu, nesta segunda-feira (13), três testemunhas de defesa no processo que acusa o ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), e mais nove pessoas de desvios de quase 50 milhões de reais.

Foram ouvidos o ex-secretário de fazenda Júlio Bueno, o atual titular da pasta de transporte, Rodrigo Vieira, e um de seus antecessores, Sebastião Rodrigues Neto. Enquanto fazia seu depoimento, Neto foi interrompido pelo áudio de um telefone celular, o “Gemidão do Zap”. Brincadeira difundida via o aplicativo Whatsapp em que a “vítima” recebe um áudio aparentemente sério e é surpreendida por um gemido muito alto.

É possível ver pelo vídeo que os advogados tentam disfarçar o riso enquanto a testemunha permanece concentrada dando continuidade ao depoimento como se nada tivesse acontecido. O vídeo foi gravado pelo sistema de câmeras oficial que registra a audiência