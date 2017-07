Gabinete de Temer tem ‘misturador de voz’ para evitar gravações

O Palácio do Planalto instalou no gabinete do presidente Michel Temer (PMDB) um “misturador de voz” para impedir que sejam realizadas gravações de áudio no local. A decisão, revelada pelo “Blog do Camarotti”, do portal “G1”, foi tomada após o empresário Joesley Batista, da JBS, ter gravado uma conversa com Temer durante um encontro no Palácio do Jaburu.

A gravação feita por Joesley fez parte do acordo de colaboração premiada que o empresário firmou com o Ministério Público Federal (MPF). A Procuradoria-Geral da República (PGR) se baseou nas informações reveladas pela delação para apresentar denúncia contra Temer por corrupção passiva.

O “misturador de voz” emite ruídos que impedem a compreensão de conversas captadas por gravadores ou por celulares. Um parlamentar que faz uso de aparelho auditivo chegou a reclamar de chiados ao se encontrar com o presidente no gabinete, já que o sistema também causa interferências nesses equipamentos.

A instalação do “misturador de voz” cabe ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Procurada, a assessoria do órgão disse que não vai se manifestar sobre o assunto.