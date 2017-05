Futuro de Michel Temer nas manchetes de 23/05/17

O futuro de Michel Temer (PMDB) como presidente da República está nas manchetes dos jornais nesta segunda-feira. Em entrevista à Folha de S.Paulo, Temer negou a possibilidade de renúncia e afirmou ter sido ingênuo ao conversar com o dono da JBS, Joesley Batista. Já O Estado de S.Paulo e O Globo afirmam que PSDB e DEM aguardam decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), na quarta-feira, sobre pedido de suspensão do inquérito contra o presidente para decidir manter ou retirar apoio a Temer.

Folha de S.Paulo

‘Não renuncio; se quiserem, me derrubem’, afirma Temer

Em entrevista ao jornal, Temer diz que renunciar seria uma admissão de culpa. Ele afirma que, ao receber Joesley Batista fora da agenda em sua residência oficial, não sabia que o empresário era alvo de investigações. “Eu tenho demonstrado com relativo sucesso que o que o empresário fez foi induzir uma conversa.” Temer ainda disse que o apoio do PSDB durará até 31/12/2018 e que vai revelar força política na “votação de matérias importantes”.

O Estado de S.Paulo

PSDB e DEM dão fôlego a Temer até decisão do STF

Cúpulas de PSDB e DEM decidiram dar mais um prazo para Michel Temer e aguardam julgamento do STF sobre o pedido de suspensão do inquérito contra o presidente, na quarta-feira, para decidir se mantêm ou retiram o apoio ao governo. Nos bastidores, os dois partidos avaliam saída alternativa para a crise, com a escolha de um nome de consenso para substituir Temer caso a situação fique insustentável e haja eleição indireta. Não há acordo sobre quem seria.

O Globo

Temer perde apoios e aposta tudo no Supremo

Diante da possibilidade de baixa adesão, o presidente Temer teve de cancelar o jantar que havia marcado para domingo com líderes aliados de seu governo. Temer agora aposta tudo no STF. O ex-presidente Fernando Henrique tenta costurar acordo com outros partidos, inclusive o PT, para garantir “sucessão controlada” de Temer. Para ele, o peemedebista não conseguirá concluir seu mandato.

Valor Econômico

Sinal do STF define futuro de Temer

A decisão do STF de suspender ou não a abertura de inquérito contra Michel Temer será importante para definir o destino do presidente da República e do governo.

Estado de Minas

Dias decisivos

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) decidiu que pedirá o impeachment, provavelmente na quinta-feira, por causa do encontro do peemedebista com o dono da JBS e das conversas gravadas pelo empresário. Na quarta-feira, o STF tomará outra decisão fundamental: a suspensão ou não do inquérito por obstrução da Justiça e corrupção, até que a perícia nos áudios seja concluída.