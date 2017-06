Fiscalização encontra antidepressivos na cela de Sérgio Cabral

A 11ª Promotoria de Investigação Penal do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) encontrou na cela do ex-governador Sérgio Cabral duas caixas com quase trinta comprimidos de antidepressivos e dezenas de comprimidos não identificados. Os medicamentos foram encontrados em uma fiscalização surpresa na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro.

A vistoria ocorreu na segunda-feira (19), mas o resultado só foi divulgado na sexta-feira (23/06) pelo Ministério Público fluminense. Segundo o órgão, Cabral informou que a receita médica indica o uso de dois comprimidos de antidepressivo por dia e os outros não identificados são vitaminas. Na ação, o MPRJ também identificou dois presos em outras celas que mantinham dezenas de comprimidos de medicação controlada.

As informações foram repassadas ao juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, responsável pelo caso de Cabral, na quinta-feira, pelo promotor de Justiça Suavei Lai, autor da fiscalização.Também foi enviado ofício com as informações para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP).

O MPRJ advertiu o diretor e expressou a preocupação com a quantidade excessiva à disposição dos custodiados, levando ao risco de tráfico de comprimidos entre os presos ou à administração acidental ou intencional de altas doses que poderiam levar à internação hospitalar ou mesmo à morte.

