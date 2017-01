Filho de Teori fala em ‘pesadelo’ e ainda manda mensagens ao pai

Um dos filhos do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, morto nesta quinta-feira, Francisco Prehn Zavascki esteve com o pai ontem (quarta-feira), em Porto Alegre. Conversaram sobre a família e ele perguntou pelos netos. Francisco foi avisado da tragédia pelo STF.

Ainda em estado de choque com a morte do pai, ele falou ao site de VEJA:

Como o senhor ficou sabendo da morte de seu pai? Foi por volta das 18 horas, pelo Supremo Tribunal Federal. Como havia muita gente me ligando para perguntar sobre o acidente, resolvi fazer um post no Facebook comunicando oficialmente que ele estava dentro do avião.

Quando o senhor se encontrou com ele pela última vez? Ontem (quarta-feira, 18) ele veio me visitar em Porto Alegre. Conversamos longamente. Foi um encontro muito bom. Jantamos juntos. Em seguida, ele viajou a Paraty. Ficamos nos falando pelo WhatsApp até a hora do almoço. Ele embarcou por volta das 13h.

Vocês conversaram sobre o quê? Falamos sobre diversos assuntos. Sobre amenidades, sobre a família. Ele quis saber da minha irmã, que é casada e tem três filhas e dos outros dois netos que são filhos do meu irmão. Foi isso. Falamos sobre a vida.

Ele tinha falado para você dessa viagem? Falou, sim. Ele já estava com essa viagem marcada fazia algum tempo. Ele iria tirar uns dias de férias com uns amigos.

O senhor sabe se ele estava levando consigo processos da Lava Jato? Posso tentar confirmar essa informação, mas acho impossível, pois os processos da Lava Jato são todos eletrônicos. Ele costumava andar com pendrives debaixo do braço. Mas não acredito. Ele estava indo a Paraty passar uns dias de folga e não acredito que ficaria trabalhando, olhando delação. Pode ter certeza.

Dada a importância do ministro no processo da Lava Jato, muita gente passou a veicular a hipótese de que não tenha sido um simples acidente. Passa algo do tipo pela sua cabeça? Ninguém parou para pensar sobre isso. Não quero nem pensar nisso agora. Mas certamente haverá uma investigação que vai esclarecer tudo. Vamos esperar para ver. Na verdade, estou mantendo a esperança que isso tudo é um pesadelo e que ele vai me ligar a qualquer momento. Fico mandando mensagens para ele a toda hora achando que ele vai ler e dizer que está bem.