Filho de Pedro Grendene ganha US$ 50 mil em cassino no Uruguai

O número 32 na roleta de um cassino em Punta Del Este, no Uruguai, garantiu ao presidente da Vulcabras/Azaleia, Pedro Grendene Bartelle Filho, um prêmio de aproximadamente 50 mil dólares (160 mil reais). Ele estava de férias no país e o vídeo com o momento da premiação circula na Internet.

As imagens mostram que o grupo de amigos do empresário faz uma aposta de várias fichas, apenas no número que seria premiado. Havia muita ao redor da mesa e depois que a bolinha parou sobre o número escolhido as imagens registram uma grande comemoração.

Por meio de nota, Grendene informou que estava em um “momento particular” e que o dinheiro foi dividido entre o grupo. A nota informa que Pedro e os amigos ganharam em torno de 50 mil dólares na roleta. O texto não deixa claro se os 50 mil dólares foi a quantia total ou o que coube a cada jogador na partilha.

“O vídeo se trata de um momento particular no Uruguai onde Pedro Bartelle e amigos ganham em torno de 50 mil dólares na roleta“, diz a nota.