Filho de Eike lança campanha de apoio ao pai e é ironizado na web

Filho do empresário Eike Batista, o DJ Olin Batista, de 21 anos, se solidarizou com o pai, preso na manhã desta terça-feira pela Operação Eficiência, acusado de pagar dezesseis milhões de dólares em propinas para o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral (PMDB).

Com a frase “está na hora de passar as coisas a limpo”, Olin usou sua conta no Twitter para começar a campanha #ForçaEikeEstamosComVoce, em solidariedade ao empresário, que já foi o sétimo homem mais rico do mundo. A mensagem veio junto com uma foto, ao lado de Eike, do irmão mais velho, Thor Batista, de 25 anos, e a mãe de ambos, a ex-modelo Luma de Oliveira.

Quem também aderiu foi a madrasta do jovem, a empresária Flávia Sampaio, que publicou uma foto no Instagram com a hashtag, ressaltando que “Deus tem propósito até nos dias mais difíceis”. Ela é mãe de Balder, três anos, o terceiro filho de Eike.

Está na hora de passar as coisas a limpo. Estamos com você pai. #ForçaEikeEstamosComVoce pic.twitter.com/kjV4lfE8OS — Olin Batista (@djolinbatista) January 30, 2017

O resultado do apelo de Olin, no entanto, foi diferente do esperado. A hashtag foi usada para diversas piadas sobre a prisão de Eike, a sua fortuna, sua condição social e a possibilidade de fazer uma delação premiada. Até a própria campanha de Olin foi questionada, com os usuários ironizando o fato de que só os filhos dele podem abraçar a tag a essa altura dos acontecimentos.

Se seu dinheiro estiver comigo, eu estarei com vc!#ForçaEikeEstamosComVoce — Ismael Jozabad ☮☆ (@ismaeljozabad) January 30, 2017

Eike Batista joga no ventilador meu filho, tu não é Baú #ForcaEikeEstamosComVoce SQN rsrs — DANIELA DOS SANTOS (@DANYELA_SANT) January 30, 2017

Se vc não é filho do Eike Batista, eu acredito que não tem motivo NENHUMpra usar essa #ForçaEikeEstamosComVoce — LaricaManoela (@MarcusRolphs) January 30, 2017

Posso imaginar a dor que o Eike está sentindo. 3 Bilhões na conta mas está preso e não pode gastar. #ForçaEikeEstamosComVoce — Saullo Pereira ✠🎒✈️ (@Saull0pereira) January 30, 2017