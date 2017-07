Falta de segurança leva hospital a fechar emergência no RJ

O Hospital São Sebastião, localizado em Niterói, no Rio de Janeiro, suspendeu o atendimento 24 horas por conta da falta de segurança. Segundo um comunicado emitido pela administração local, o serviço de emergência funcionará apenas entre as 8h e as 20h enquanto o governo não normalizar a situação na região.

“O Hospital São Sebastião comunica que temporariamente suspendeu o atendimento de emergência noturna, tendo em vista o aumento de ocorrências de violência na região em que se localiza o hospital e a falta de segurança existente”, diz o comunicado publicado pelo hospital. “Esperamos, em breve, com a volta da estabilidade na segurança da região, retornar o atendimento 24 horas.”

Inaugurado em 2001, o hospital diz ser o “mais moderno centro de alta complexidade do eixo Niterói/São Gonçalo”. Oferece, segundo o seu site, Centro de Tratamento e Terapia Intensiva, unidade coronariana, apartamentos e centro de diagnósticos e cirúrgico.

A suspensão no atendimento é mais uma limitação imposta à população do Rio de Janeiro por conta da violência. O mês de maio bateu o recorde em roubos no estado: 23 200 casos, um a cada dois minutos. Foram registradas também mais de 600 vítimas de balas perdidas só neste ano.