Odebrecht deu US$ 20 milhões a ex-presidente do Peru, diz jonal

O ex-presidente peruano Alejandro Toledo Manrique recebeu 20 milhões de dólares (62,34 milhões de reais) em suborno da Odebrecht, de acordo o jornal La Republica. Os pagamentos foram realizados de maneira escalonada a partir de 2005, período final de seu mandato presidencial, até o ano de 2008, já no governo de seu sucessor Alan García.

A operação ocorria com base em contratos para a construção da estrada Interoceânica, que liga Peru com o Brasil, apontaram fontes da procuradoria do Brasil e do Peru. O dinheiro, apontou o jornal, tramitou por meio de companhias offshore gerenciadas por Joseff Maiman Rapaport, um amigo do ex-presidente peruano.

A publicação se baseou ainda na declaração de um colaborador eficaz e informações bancárias do Panamá, Costa Rica e do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

(Com Estadão Conteúdo)