Ex-craque do Botafogo se envolve em acidente automobilístico

Jobson, de 29 anos, surgiu como promessa de se tornar um atacante talentoso, mas tem terminado seus dias como um clichê de jogador problema. Na sexta-feira, dia 02 de junho, ele se envolveu num acidente automobilístico entre as cidades de Marianópolis e Divinópolis, no estado do Tocantins. O veículo no qual Jobson estava capotou na rodovia TO-080, deixando como saldo um morto e quatro feridos. O atleta foi levado para um hospital em Divinópolis sentindo dores no tórax, mas fugiu do local antes de ter alta. No local do acidente – que vitimou Miguel Sildima Santos, cunhado de Jobson – a polícia encontrou diversas bebidas alcoólicas, como latas de cerveja e duas garrafas de whisky.

Jobson Leandro Pereira de Oliveira foi revelado no Brasiliense, mas veio a se destacar na equipe do Botafogo do Rio de Janeiro. Ele foi um dos artilheiros da equipe, mas se envolveu com drogas (confessou ser usuário de crack) e rodou pelo Atlético Mineiro e Bahia, sem mostrar o futebol de seus tempos de artilheiro. Atualmente, Jobson encontra-se suspenso pela Fifa depois de ter se recusado a se submeter a um exame anti doping – ele atuava pelo Al Ittihad, da Arábia Saudita. No ano passado, Jobson foi acusado de estuprar quatro adolescentes. O jogador responde ao processo em liberdade.