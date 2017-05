Ex-assessor de Temer entregou mala com R$ 35 mil a menos

A Polícia Federal contou 465.000 reais em notas de cinquenta reais na mala preta entregue pela defesa do deputado federal Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR) na noite desta segunda-feira na sede da corporação em São Paulo. Na noite do dia 24 de abril, o parlamentar foi filmado pela PF saindo às pressas de uma pizzaria em São Paulo com a mala que, segundo os investigadores, carregava 500.000 reais.

Homem de confiança do presidente Michel Temer, Loures teria sido indicado pelo peemedebista para resolver pendências da JBS, conforme investigações da Procuradoria-geral da República (PGR). Em ações monitoradas pela PF, o deputado foi gravado tratando de propina com dirigentes da JBS e depois recebendo o dinheiro.