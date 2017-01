Escoltados pela PF, vereadores tomam posse e voltam para a cadeia

Cinco vereadores de Foz do Iguaçu (PR) reeleitos no ano passado saíram da cadeia, onde estavam presos por suspeita de envolvimento em um esquema de corrupção, foram até a Câmara escoltados pela Polícia Federal (PF), tomaram posse com os policiais ao fundo e voltaram para a prisão.

A posse, ocorrida na manhã desta quarta-feira, foi feita por determinação da Justiça, segundo o presidente da Câmara, Rogério Quadros (PTB), e ocorreu sob forte tumulto. Dezenas de pessoas ocuparam a galeria da Câmara com cartazes contra a iniciativa e aos gritos de “vergonha” e de pedidos de renúncia dos parlamentares.

Os vereadores – Anice Gazzaoui (PTN), Darci Siqueira (PTN), Rudinei de Moura (PEN), Edilio Dall’Agnol (PSC) e Luiz Queiroga (DEM) – estão presos desde dezembro do ano passado na 5ª fase da Operação Pecúlio, da PF, por suspeita de recebimento de propina para aprovar projetos de interesse da prefeitura e de participação em fraudes de licitações para a área da saúde. Os parlamentares fizeram o juramento, assinaram o livro de posse e saíram escoltados.

Segundo o jornal “Gazeta do Povo”, doze presos já foram soltos após firmarem acordos de delação premiada. O então prefeito, Reni Pereira (PSB), também foi preso, junto com empresários, secretários e servidores municipais.

Veja o vídeo da posse sob protesto: