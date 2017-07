Escolha de relator da ação contra Temer nas manchetes do dia

A escolha do deputado Sergio Zveiter (PMDB-RJ) como relator na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da denúncia contra o presidente Michel Temer está nas manchetes dos principais jornais nesta quarta-feira. De acordo com a Folha de S.Paulo, Zveiter não foi aprovado por aliados do presidente, e, segundo o Estado de S.Paulo, o deputado é considerado uma ‘incógnita’ pelo Planalto.

Folha de S.Paulo

Peemedebista do Rio relatará na CCJ denúncia de Temer

Apesar de Sergio Zveiter ser do mesmo partido de Temer, integrantes do Planalto preferiam outros peemedebistas e admitem não ter visto a escolha com bons olhos. A decisão foi do presidente da comissão, Rodrigo Pacheco (PMDB-MG). Deputados de oposição afirmam que o relator indica intenção de agir de forma descolada do governo.

O Estado de S.Paulo

Relator de denúncia diz que será independente

Zveiter disse que vai analisar a acusação formal contra o presidente com “total” independência e que está preparado para receber pressão. O deputado ainda afirmou que seu parecer será “predominantemente jurídico e, possivelmente, com um viés político”. É a primeira vez que a Câmara vai apreciar um pedido de autorização do STF para julgar uma denúncia contra o presidente. Temer é acusado de corrupção passiva. Auxiliares de Temer dizem que Zveiter é “imprevisível”.

Sítio e triplex às moscas

O sítio de Atibaia e o triplex do Guarujá, propriedades atribuídas pelo Ministério Público ao ex-presidente Lula, estão vazios – e não há registros de que tenham recebido visitas recentemente. O imóvel do litoral virou ponto turístico, procurado para selfies. O do interior mostra sinais de abandono.

O Globo

Relator de ação contra Temer é visto como independente

A escolha de Zveiter não agradou ao Planalto, embora assessores tenham elogiado o perfil técnico e “juridicamente muito qualificado” de Zveiter. O relator disse que não será pressionado por ninguém. “Comigo não tem pressão”, afirmou. Em busca de votos na CCJ, Temer só ontem recebeu 33 parlamentares em seu gabinete, entre eles, muitos deputados indecisos.

Valor Econômico

Governo Trump dificulta entrada no Brasil na OCDE

O governo Donald Trump cria dificuldades para a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), o grupo dos países mais ricos do mundo.

Correio Braziliense

Reforma trabalhista a um passo da aprovação

O plenário do Senado votará na próxima terça-feira o projeto de lei que altera vários pontos da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, após aprovação do requerimento de urgência para análise da proposta. A estratégia da base aliada é tentar aprovar todo o texto antes do recesso de julho, que começa no dia 18. Já a oposição promete barrar a sessão.