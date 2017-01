Entidade de juízes põe Moro entre possíveis sucessores de Teori

A Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) elaborou uma lista com nomes de 30 magistrados – entre eles o de Sergio Moro, responsável pela Lava Jato em Curitiba -, dos quais três serão encaminhados ao presidente Michel Temer como sugestão para ocupar a vaga deixada no Supremo Tribunal Federal (STF) pela morte do ministro Teori Zavascki, relator da operação na Corte. A lista tríplice será escolhida em uma consulta online aos 1.900 filiados à entidade.

Além de Moro, o desembargador João Pedro Gebran Neto, relator da Lava Jato na segunda instância (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), e o juiz Marcelo da Costa Bretas, à frente dos processos da operação no Rio de Janeiro, também estão entre os 30 magistrados listados preliminarmente (veja lista abaixo).

A lista conta ainda com os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Reynaldo Soares da Fonseca, Mauro Luiz Campbell Marques, Maria Isabel Gallotti e Nefi Cordeiro. O juiz Fausto De Sanctis, que trabalhou nas operações Castelo de Areia e Satiagraha, ambas anuladas em instâncias superiores, também está entre as opções.

Temer já afirmou que o sucessor de Teori será escolhido só depois que a presidente do Supremo, ministra Cármen Lúcia, definir o novo relator da Lava Jato na Corte. Para assumir a vaga, o indicado pelo presidente deve ser aprovado pelo plenário do Senado após passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa.

Veja abaixo a lista completa da Ajufe, com os 30 nomes.