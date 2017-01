Encontrada caixa-preta do avião que caiu com Teori, diz FAB

zoom_out_map 1/13 Equipes fazem buscas após acidente aéreo de avião prefixo PR-SOM, modelo Hawker Beechcraft King Air C90, em Paraty, no litoral sul do Rio, na manhã desta sexta-feira (20). O ministro do STF Teori Zavascki, relator da Lava Jato, morreu no acidente. (Bruno Kelly/Reuters)

Teori Zavascki, ministro do STF, morre em acidente de avião em Paraty (Sônia Barcelos)

