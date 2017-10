Emenda da reforma eleitoral e Nuzman nas manchetes de 6/10/17

A aprovação de uma emenda na reforma eleitoral que permite poder de censura na internet está nas manchetes dos principais jornais do país nesta sexta-feira. Candidatos poderão pedir, sem autorização judicial, remoção de conteúdo em sites e redes sociais. Entidades reagem e pedem veto do Planalto. Na Folha de S.Paulo, Carlos Arthur Nuzman, presidente do Comitê Olímpico do Brasil, é preso acusado de atuar ilegalmente por Rio-2016.

O Estado de S.Paulo

Reforma eleitoral permite poder de censura na internet

Uma emenda incluída durante a madrugada de ontem no projeto da reforma política aprovado no Congresso permite a remoção de conteúdos da internet após denúncia de “discurso de ódio, disseminação de informações falsas ou ofensa em desfavor de partido, coligação, candidato ou de habilitado (à candidatura)”. O texto diz que não será necessária autorização judicial.



O Globo

Reforma permite censura na internet sem ordem judicial

Texto foi incluído de última hora na reforma política e aprovado em votação-relâmpago no Senado. A lei ainda vai à sanção do presidente Michel Temer. Houve forte reação de entidades e especialistas. Também foram aprovados barreira contra partidos nanicos, fundo público de campanha e fim dos programas de rádio e TV dos partidos em anos não eleitorais.

Folha de S.Paulo

Principal dirigente do esporte, Nuzman é preso

Principal dirigente esportivo do país, Nuzman foi preso temporariamente após ordem judicial. O presidente do COB (Comitê Olímpico do Brasil) é acusado de atuar na compra de votos para que o Rio de Janeiro fosse eleitos e de dos Jogos Olímpicos de 2016. Nuzman presidiu o comitê organizador do evento.

Índice mostra alta propensão no país ao autoritarismo

Os brasileiros têm alta propensão a apoiar teses autoritárias, e a situação da segurança pública do país reforça essa posição. A conclusão é de estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com base em pesquisa encomendada ao Datafolha. Em índice criado para a ferir a tendência autoritária na sociedade, o Brasil atinge 8,1 na escalade 0 a 10.

Valor Econômico

Com críticas veladas a seu sucessor, Obama prega tolerância e cooperação

No momento em que o mundo assiste à ascensão de movimentos de extrema direita, o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama diz que a saída contra a xenofobia, o populismo e o nacionalismo passa pela trilogia tolerância, Estado de direito e pluralismo.

Correio Braziliense

Inferno no jardim de infância

O vigia noturno da creche Gente Inocente, em Janaúba, cidade do norte de Minas Gerais, a 547km de Belo Horizonte — que sofria com problemas psiquiátricos — espalhou combustível pela sala de recreação, jogou o líquido inflamável sobre o próprio corpo e ateou fogo. Seis crianças, uma professora e o agressor morreram e 28 pessoas ficaram feridas. Seis em estado grave.