Em uma semana, PF apreende 50 quilos de drogas em Cumbica

A Polícia Federal apreendeu quase 50 quilos de drogas desde o último sábado no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Dez pessoas foram presas por tráfico. Desde o começo do ano, a PF já encontrou mais de uma tonelada de entorpecentes com passageiros que tentavam embarcar ou desembarcar de voos internacionais.

Na tarde desta quinta-feira (20), uma passageira natural da Bielorrússia, de 38 anos, foi flagrada por policiais federais com mais de 3 quilos de cocaína quando tentava embarcar de Cumbica para Lisboa, Portugal. A droga estava escondida em embalagens de produtos para cabelo. Exames periciais constataram alto grau de pureza da droga.

Na madrugada desta sexta-feira (21), agentes federais abordaram um passageiro natural do Peru que viajaria para Adis Abeba, na Etiópia. Como o homem demonstrasse nervosismo, suas malas foram examinadas com auxílio de um aparelho raio-X, que revelou quase 4 quilos de cocaína em um fundo falso. Peritos também identificaram uma placa impregnada com a droga fixada na estrutura da bagagem.

(Com Estadão Conteúdo)