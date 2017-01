Em Manaus, camelô vende DVD da barbárie: “FDN x PCC”

As imagens que circularam pelas redes sociais do massacre no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), que terminou com a morte de 56 presos no dia 1º de janeiro, foram compiladas em um DVD pirata, que está sendo vendido nas ruas de Manaus, no Amazonas, por preços que variam entre 2 e 3 reais.

A barbárie foi registrada pelos próprios presos. Há cenas de corpos decapitados e corações nas mãos dos detentos.

O filme, que recebeu o título de ‘FDN x PCC, o massacre’, traz como ‘extra’ uma reportagem veiculada pelo Fantástico, da Rede Globo, no fim de semana seguinte à chacina.

Rebelião

O motim durou mais de 17 horas e deixou ao menos 56 presos mortos, segundo a secretaria de Segurança Pública do Estado. Muitos dos detentos foram mutilados.

Além das mortes, 12 agentes prisionais foram feitos reféns, mas todos foram liberados sem ferimentos. O presídio, localizado no quilômetro 8 da BR 174 (que liga Manaus a Boa Vista), foi tomado por bandidos que integram a Família do Norte (FDN), a maior facção na região Norte do país. Eles entraram em conflito com os rivais do Primeiro Comando da Capital (PCC), que foram mortos.