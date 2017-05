Em Maceió, Temer promete ajuda para obras contra enchente

O presidente Michel Temer (PMDB) prometeu ajuda ao governo de Alagoas para obras de controle das enchentes que, até a noite deste domingo (28), tinham causado a morte de quatro pessoas e deixado cerca de 2 mil desabrigados no estado. Outras cinco pessoas estavam desaparecidas em consequência das chuvas.

O avião com o presidente e sua comitiva desceu por volta das 17 horas no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, em Rio Largo, região metropolitana de Maceió. No quartel do 59º Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército, Temer se reuniu com o governador do Estado, Renan Filho (PMDB), e o prefeito de Maceió, Rui Palmeira (PSDB), e ouviu o relato da tragédia provocada pelas cheias no estado.

De acordo com a assessoria do prefeito, Temer prometeu a liberação de recursos para a contenção das enchentes em Alagoas. O presidente cancelou reuniões agendadas com os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, do Planejamento, Dyogo Oliveira, e o novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Paulo Rabello de Castro, para visitar as regiões afetadas pelas cheias. Ele seguiria ainda para Recife, capital de Pernambuco.

(Com Estadão Conteúdo)